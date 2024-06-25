الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بحلوان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم؛ وتباينت ردود أفعالهم حول مستواه.

امتحانات الثانوية العامة 


من جانبها أكدت رضوى سيف الدين طالبة بالثانوية العامة بحلوان أن الامتحان الخاص بمادة اللغة الفرنسية كان في مجمله يتسم بالسهولة عدا بعض الأسئلة البسيطة. 

وفي السياق، قالت الطالبة سهيلة محمد إن امتحان اللغة الالمانية جاء في مستوى الطالب المتوسط وغالبية الاسئلة مباشرة ويستطيع غالبية الطلاب حلها؛ مؤكدة أن هذا الامتحان جاء تعويضا عن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية.

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة ثانوية عامة امتحانات طلاب

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب