ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أدى طلاب الثانوية العامة بحلوان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم؛ وتباينت ردود أفعالهم حول مستواه.

امتحانات الثانوية العامة



من جانبها أكدت رضوى سيف الدين طالبة بالثانوية العامة بحلوان أن الامتحان الخاص بمادة اللغة الفرنسية كان في مجمله يتسم بالسهولة عدا بعض الأسئلة البسيطة.

وفي السياق، قالت الطالبة سهيلة محمد إن امتحان اللغة الالمانية جاء في مستوى الطالب المتوسط وغالبية الاسئلة مباشرة ويستطيع غالبية الطلاب حلها؛ مؤكدة أن هذا الامتحان جاء تعويضا عن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية.