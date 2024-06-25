الصحة تستأنف مبادرة الكشف عن فيروس سي في أطفال المدارس

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستستأنف العمل داخل مبادرة الكشف عن فيروس سي لأطفال المدارس عقب العودة من إجازة الصيف.

وأوضح عبد الغفار لـ "الدستور" أن استمرار المبادرة يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.

وأكد أن الوزارة قامت بفحص مليون و636 ألفًا و898 طالبا، خلال العام الدراسي منذ انطلاق المبادرة يوم 20 فبراير 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف هذا العام الحالي فحص مليونين و151 ألفا و620 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي الجاري، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتًا إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 76.4% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري.