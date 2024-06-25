الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس تحمّل إدارة بايدن المسئولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

بايدن
بايدن

قالت حركة حماس إن المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هى تأكيد من حكومة الصهاينة على استمرارها في تحدي كل القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم.

وتابعت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "حماس" تحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسئولية عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، باستمرارها في منح حكومة الاحتلال وجيشها الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع.

وأوضحت أنه في ظل استمرار هذه المجازر البشعة وتصعيدها، ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات والضغط لوقف العدوان، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسئولياتهم تجاه هذه الجرائم المروّعة المستمرة والتحرك العاجل لحماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم.

حركة حماس

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