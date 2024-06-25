إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمحور الضبعة الصحراوي

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور الضبعة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.