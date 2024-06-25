الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موجات استهداف جنونية وقصف وحشى.. ساعات ليلية قاسية على قطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "موجات استهداف جنونية وقصف وحشي.. ساعات ليلية قاسية على قطاع غزة".

وقال التقرير: "لم تهدأ طائرات الاحتلال ولا مدفعيته، ولم يهنأ سكان غزة بسكون ليل، الساعات الأخيرة كانت قاسية على القطاع شماله ووسطه وجنوبه فمجمل القطاع في دائرة الاستهداف الدامي رغم تصريحات الاحتلال بقرب انتهاء العمليات، فهل هي العاصفة التي تسبق الهدوء المنتظر".

وأضاف: "أقسى موجات الاستهداف كانت من نصيب وسط القطاع وتحديدًا مخيمي المغازي والنصيرات، عشرات الشهداء بينهم أطفال خضبت دماؤهم كل ما مرت عليه أجسادهم لتكون تلك الأماكن شاهدة على وحشية غير مسبوقة واحتلال يتفانى في ابتكار فنون العقاب الجماعي".

وتابع: "شهداء النصيرات والمغازي كانت وجهتهم عبر سيارات الإسعاف مستشفي شهداء الأقصى الذي يتطابق اسمه مع مقتضى الحال، فلم يعد يستقبل إلا شهداء ولا يخرج منه إلا شهداء، لانهيار المنظومة الطبية من جراء حصار مطبق من احتلال تخلى عن كل معاني احترام الحياة".

قطاع غزة سكان غزة مستشفى شهداء الأقصى

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