الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجابات امتحان مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

انتهي طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان اللغة الألمانية ضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

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حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

ينشر الدستور في التقرير التالي، حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024، لهير محمود عبد المنعم مدرس اللغة الألمانية.

 من جانبه، حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الثانية.

وشدد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مؤكدًا على توزيع أوراق الإجابة (البابل شيت) الساعة الثامنة وخمسون دقيقة، وأوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، محذرًا من سحب أوراق الإجابة قبل الموعد المحدد.

وأكد الوزير على تحقيق الأجواء المناسبة للامتحانات لابنائنا الطلاب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحان، والمعاملة الحسنة.

 

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كما أكد الوزير على مديرى المديريات البقاء فى غرفة العمليات المحلية أثناء فترة الامتحانات، لمتابعة الامتحانات بكافة الإدرات التعليمية، وحل أى مشكلة تطرأ، كما شدد الوزير على التأكيد على توزيع كتب المفاهيم على كافة الطلاب داخل جميع اللجان.

كما وجه بتوفير المراوح للطلاب بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وسرعة صيانة أي عطل يطرأ على المراوح داخل اللجان.

كما شدد الوزير أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وعدم التفتيش الذاتى للطلاب داخل اللجان، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

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وأكد الوزير الحرص على مصلحة الطالب وتوجيه الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وذلك بمتابعة من الملاحظين داخل لجان الامتحان، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
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