الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتواجد الوزير بالخارج.. رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي،

لتواجد الوزير بالخارج.. رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد 

طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتأجيل عقد الاجتماع الطارئ الذى كان مقررا عقده اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحج غير النظامي.

وقالت النائبة نورا على خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نتيجة وجود وزير السياحة بالخارج والقيادات المعنية بهذا الملف، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع للغد نظرا لأهميته، لافته إلى أنه من الضرورى الاستماع للحكومة لمعرفة كافة الأمور.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: "الموضوع مهم ويحتاج إلى المناقشة".

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الأيام الماضية مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى بيان سابق لها أهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المحاكم الاقتصادية تعديل قانون المحاكم الاقتصادية تعديلات على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

مواد متعلقة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة