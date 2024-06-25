لتواجد الوزير بالخارج.. رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد

طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتأجيل عقد الاجتماع الطارئ الذى كان مقررا عقده اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحج غير النظامي.

وقالت النائبة نورا على خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نتيجة وجود وزير السياحة بالخارج والقيادات المعنية بهذا الملف، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع للغد نظرا لأهميته، لافته إلى أنه من الضرورى الاستماع للحكومة لمعرفة كافة الأمور.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: "الموضوع مهم ويحتاج إلى المناقشة".

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الأيام الماضية مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى بيان سابق لها أهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.