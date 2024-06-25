نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

تتسارع الأحداث، وتتجه الأنظار الآن إلى لبنان، باعتبارها الوجهة الجديدة للجيش الإسرائيلي لضرب الجنوب اللبناني، وتدمير مطار بيروت، وسط أنباء إسرائيلية عن استخدام المطار مخزنًا لسلاح حزب الله وعتاده العسكري من الصواريخ الباليستية والذكية، وتهديد قادة تل أبيب بإعادة لبنان إلى العصور البدائية، في حرب تخوضها هناك، تجر عليها الويلات، لدرجة الاستعداد بإنشاء مقابر إسرائيلية جماعية، تحسبًا لكم القتلى الذين من المتوقع أن تُسقطهم صواريخ حزب الله، حال اندلاع الحرب، التي أصبحت وشيكة، والتي سيخوضها ضد إسرائيل مقاتلو الحزب الشيعي اللبناني، ويساعدهم آلاف من مقاتلي طالبان، أبدوا استعدادهم للحرب إذا اجتاحت إسرائيل بيروت، ما يعني أننا أصبحنا في مواجهة حرب تُوسِّع نطاق الاشتباك في منطقة الشرق الأوسط وتهدد استقراره، المُهتز أصلًا، وتُنذر بـ(عواقب كارثية) لمختلف الأطراف في حال نشوب حرب في المنطقة، خصوصًا أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أكدت أن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه ولبنان ضد إسرائيل، محذرة من أنه «ربما حان وقت الإبادة الذاتية لهذا النظام غير الشرعي»، وأن «أي قرار غير حكيم من قبل النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه، يمكن أن يُغرق المنطقة في حرب جديدة»، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في وقت قالت الإدارة الأمريكية إنها ستدعم تل أبيب بكل العتاد المطلوب، بريًا وبحريًا وجويًا، دون مشاركة أي من جنودها في المعارك على الأرض لمساندة إسرائيل، ما يُعد ضوءًا أخضر لنتنياهو في الدخول إلى مغامرته غير المحسوبة.

ولأن القيادة المصرية تدرك حجم المخاطر التي ستنجم عن هذه المواجهة التي باتت وشيكة، ففي الآونة الأخيرة، أجرى مسئولون مصريون محادثات مع نظرائهم في الولايات المتحدة، للحد من التصعيد في الشمال الإسرائيلي، كما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله.. ووفقًا للتقرير، نقلت الصحيفة عن مسئول مصري كبير قوله، إن المحادثات مع واشنطن ركزت على (العواقب الكارثية) لمختلف الأطراف، وقال إن تصريحات حسن نصر الله، زعيم حزب الله، يجب أن تؤخذ (على محمل الجد).. ووفقًا للمصدر نفسه، سعت واشنطن إلى منع توسُّع الحرب، ورأت أن القضية الراهنة لم تعد من أطلق (الطلقة الأولى)، بل العواقب التي ستحدث دون رؤية واضحة.. وقد سمعت مصادر مصرية من الأمريكيين أنهم يستعدون لإرسال وفد رفيع المستوى على وجه السرعة للقاء المسئولين الإسرائيليين وإجراء جولة إقليمية تهدف إلى منع اندلاع الحرب.

في غضون ذلك، سيلعب مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، دورًا أكثر بروزًا في القضية اللبنانية خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى إرسال وفد استخباراتي مصري إلى بيروت، وسط مخاوف البيت الأبيض، من أن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل قد تؤدي إلى حرب ثالثة في لبنان.. ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مسئولين أمريكيين كبار قولهم، إن «حقيقة أننا تمكَّنا من الحفاظ على الجبهة لفترة طويلة كانت معجزة.. إننا ندخل فترة خطيرة جدًا.. عواقب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تكون مدمرة»، إلا أن المسئولين الإسرائيليين ردوا على الولايات المتحدة بأن لديهم الموارد اللازمة لشن هجوم ضد حزب الله إذا لزم الأمر، خصوصًا إذا انتهت الحملة في رفح.. لم يُخبر المسئولون الأمريكيون إسرائيل صراحة، أنهم يعارضون أي هجوم ضد حزب الله، لكنهم حذروا من أن أفعالهم قد تؤدي إلى حرب أكبر، لا يريدها أي من الطرفين في الواقع.. في وقت زعمت إسرائيل أنها قد تقوم بـ«حرب خاطفة»، لكن الولايات المتحدة حذرتهم من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان بقائها محدودة.

قبل بضعة أشهر، بدا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد ضاق ذرعًا، عندما تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعواته لضبط النفس في غزة، لدرجة أنه بدا أخيرًا صارمًا معه.. في مارس الماضي، سُئل بايدن عما إذا كانت دعواته لإسرائيل بعدم غزو مدينة رفح في جنوب غزة تمثل «خطًا أحمر»، ما يعني أن الغزو سيؤدي إلى عواقب وخيمة، قال بايدن: «إنه خط أحمر، لكنني لن أترك إسرائيل وحدها أبدًا».. ما أضافه لم يكن واضحًا، وربما حتى لبايدن. لكن أعتقد أن الرئيس كان يعني أن الغزو الإسرائيلي لمعبر رفح سيؤدي إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الهجومية، ولكن ليس انقطاع الأسلحة الدفاعية.. ثم في أبريل، اتصل بايدن بنتنياهو وبدا مرة أخرى أنه يرسم «خطًا ورديًا» على الأقل، وحثه على وقف فوري لإطلاق النار.. ووفقًا لإعلان البيت الأبيض، «أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس، لمعالجة الأضرار المدنية والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة.. وأنه سيتم تحديد سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة، من خلال تقييمنا للإجراء الإسرائيلي الفوري بشأن هذه الخطوات».. في مايو، بدا أن بايدن يضع «خطًا أحمر» مرة أخرى، «إذا ذهبوا إلى رفح، فأنا لا أزودهم بالأسلحة» المستخدمة ضد المدن.

ويبدو أن كل هذا يشير إلى استعداد بايدن المتأخر للوقوف في وجه نتنياهو وتجنب كارثة إنسانية في رفح.. بعد حثه، على نطاق واسع، على بذل المزيد من الجهد لسكان غزة، بدا أن بايدن يشترط المساعدة لدفع إسرائيل إلى إغراق القطاع بالمساعدات، وتجنب غزو رفح، والتوقف عن قتل عمال الإغاثة والتحرك نحو وقف إطلاق النار.. في الفترة التي تلت تلك المكالمة الهاتفية الصارمة في أبريل، سمح بايدن مرة أخرى لنتنياهو بالسير في كل مكان.. لقد غزت إسرائيل رفح. وانخفضت إمدادات الغذاء التي تصل إلى الناس في جنوب غزة. وقُتِل ما لا يقل عن خمسة عشر عامل إغاثة إضافيًا في غزة.. وواصلت إسرائيل التفجيرات الإجرامية، مثل تلك التي أشعلت مخيمًا في رفح، ما أسفر عن مقتل العشرات، وكان آخرها ضرب مخيمات المواصي، الملاذ الآمن الذي أعلنته إسرائيل لأهل القطاع.. والآن، بعد أن تم تجاهل خطوط بايدن الحمراء والوردية، ما الذي يخطط له الرئيس بعد ذلك؟.

يقول نيكولاس كريستوف، الفائز بجائزتي بوليتزر، في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الإدارة الأمريكية تمضي قدمًا في بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى إسرائيل بقيمة ثمانية عشر مليار دولار..«ليس لدىّ أي اعتراض على البيع من حيث المبدأ، لكن التوقيت يُرسل إشارة مروعة، بأنه لا توجد عواقب لتجاهل خطوط بايدن».. إن «ما أظهره بايدن لنتنياهو، مرارًا وتكرارًا، هو أنه سيهز إصبعه، لكنه لن يفرض على بيبي هز الأصابع»، كما قال جيريمي كونينديك، المسئول السابق في الإدارة الأمريكية، ورئيس منظمة اللاجئين الدولية.

بدأت هذه الحرب عندما عانت إسرائيل من هجوم مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وكان لها الحق في ضرب حماس هكذا يستطرد نيكولاس كريستوف ـ ولكن ليس لها الحق في تسوية أحياء بأكملها بالأرض أو قتل وتجويع المدنيين.. لقد مكَّن بايدن نتنياهو وحماه في الأمم المتحدة، حتى عندما وجدت المحكمة الجنائية ومحكمة العدل التابعتين للأمم المتحدة، أن إسرائيل مسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. ويبدو أن بايدن اعتقد في البداية، أنه يستطيع التأثير على نتنياهو وكبحه بشكل أفضل، من خلال إبقائه قريبًا.. وللإنصاف، نجح هذا النهج إلى حد ما: لم تغزو إسرائيل لبنان في الخريف الماضي، كما كانت تفكر، وبدا غزوها لمعبر رفح أقل حدة من غزوها لمدن القطاع الأخرى، كما سمحت بدخول بعض من المواد الغذائية إلى شمال غزة، كما يقول عمال الإغاثة.. لكن خلاصة القول، إن سياسة بايدن في غزة ساعدت نتنياهو على البقاء في السلطة دون أن يعززـ في رأيي ـ المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل.. لقد سخرت الحرب من حجج بايدن، بأن الولايات المتحدة تدعم «النظام الدولي القائم على القواعد»، وبالتالي قوضت موقفنا في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، وفي استعراض لافت للامتنان لرئيس كان شريان حياته، استخدم نتنياهو شريط فيديو باللغة الإنجليزية لانتقاد إدارة بايدن، لكونها غير داعمة له بما فيه الكفاية، وتستعد لتفادي البيت الأبيض والتحدث إلى الكونجرس.. نعلم جميعًا أن الدبلوماسية تنطوي على العصا وكذلك الجزرة.. إذا لم يأخذ نتنياهو بايدن على محمل الجد، فذلك لأن بايدن يتحدث في الغالب بهدوء ويحمل جزرة كبيرة.. وبعد هجوم نتنياهو على إدارة بايدن، رد البيت الأبيض بأنه وجد تصريحات رئيس الوزراء «مخيبة للآمال للغاية».. ومن المؤكد أن ذلك قد علَّم نتنياهو درسًا.. «كم من الأدلة التي يحتاجها بايدن على أن نتنياهو ليس حليفًا للولايات المتحدة؟».. سألت صحيفة هآرتس الإسرائيلية. ونصحت بايدن بأن نتنياهو «أخذك في جولة».. إذا أظهر بايدن أن خطوطه الحمراء لا معنى لها في غزة، فلماذا تجده روسيا أو الصين أو إيران ذا مصداقية؟.. إذا كان خجولًا جدًا في مواجهة حليف يعتمد على الأسلحة الأمريكية، فما السبب الذي يجعله يعتقد أنه سيواجه منافسًا؟.

المفارقة هى أن بايدن كانت لديه سياسة خارجية ناجحة بشكل عام، خصوصًا في نسج تحالف في آسيا للحد من خطر الحرب مع الصين.. ومع ذلك، يجد نفسه الآن غارقًا في فوضى في الشرق الأوسط يمكن أن تزداد سوءًا.. قد تستمر الحرب في غزة بمستوى أقل لبقية هذا العام، وتتحدث إسرائيل عن مهاجمة حزب الله في لبنان في الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى حرب منفصلة قد تكون أكثر كارثية.. يحاول بايدن منع حرب لبنان، لكن الطريقة التي يظهر بها نتنياهو ضعفًا تحد من نفوذه.. أدرك أنه من السهل كتابة هذا الكلام من الخطوط الجانبية، وأنه من الأصعب بكثير التنقل فعليًا في سياسة العالم الحقيقي.. إن عالم الدبلوماسية لديه دائمًا مشاكل أكثر من الحلول، والسياسة الأمريكية وانزلاق نتنياهو يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.. ولكن بعد ثمانية أشهر من الرعب المتواصل في الشرق الأوسط، يجب على بايدن أن يدرك أن سياسته في غزة هى فشل أخلاقي وعملي وسياسي لم يساعد أحدًا، سوى نتنياهو!.

حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.