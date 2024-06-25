طالبة: امتحان "الألماني" في مستوى الطالب المتوسط

قالت "حنين إبراهيم" الطالبة بالثانوية العامة بمدرسة الزهراء الثانوية في حلوان، إن امتحان مادة اللغة الألمانية لم يوجد به صعوبات كثيرة.

امتحانات الثانوية العامة



وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية امتحان اللغة العربية في التاسعة صباحًا.

وبدأت الامتحانات السبت 22 يونيو الجاري، بالمواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.