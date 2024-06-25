ضبط متهم بدهس مسن في مدينة نجع حمادي بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، شاب بتهمة دهس مُسن بسيارته خلال محاولة هروبه من آخرين، داخل قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع مُسن على يد آخر في قرية الحلفاية بحري التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين مصرع حلمي ا، يبلغ من العمر 70 عامًا، دهسًا أسفل عجلات سيارة.

وأوضحت التحريات أن شاب صدمه عن طريق الخطأ عندما اعترضه آخرين بالشوم من أقارب المجني عليه لوجود خلافات بينهم وخلال محاولته الهروب منهم دهس المُسن وتُوفي.

تم ضبط الشاب والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ضبط متهمين بترويع المواطنين

كان قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على شاب ومعه آخرين بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية ليلًا في الشارع والجدران ومنازل بسبب خلافات مع آخر داخل قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بأن شاب وآخرين أطلق وابل من الأعيرة النارية في أحد شوارع قرية المحروسة وعلى منزل خصمه ونجل عمه بسبب خلافات بينهما ليلًا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم يُدعى "س" من قرية المحروسة حدثت مشادات بينه وبين آخر من نجع آخر ذات القرية بسبب تشغيل الإضاءة عالية خلال القيادة أمام المجني عليه، قام على إثرها المتهم الذهاب لشارع خصمه ومعه آخرين بأسلحة نارية بعد منتصف الليل وأطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي في الشارع والجدران ومنزل المجني عليه ونجل عمه

تم القبض على المتهم وآخرين والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.