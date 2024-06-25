إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في أطفيح

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة أطفيح بالجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.