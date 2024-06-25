تباين الآراء بشأن امتحان مادة الفرنساوي

تعددت الآراء حول مستوى امتحان مادة الأجنبية الثانية الفرنساوي، هناك من قال إن الامتحان مستواه جيد وفي مستوى الطالب المتوسط بينما قال آخرون أن به بعض الأسئلة غير المباشرة.

امتحانات الثانوية العامة

وذلك على عكس امتحان مادة الألماني الذي كانت أغلب آراء الطلبة تؤكد أن الامتحان سهل ولا يحتوي على أي أسئلة غير مباشرة وتفاؤل الكثيرين بأنهم سيحصلون على درجات مرتفعة فيه.

ولكن كانت الشكوى من تضييع الوقت من قبل مشرفين اللجان وما يقومون به من إجراءات قبل بدء الامتحان هي العامل المشترك بين كافة الطلبة الذين أكدوا أن تلك الأمور تستقطع من وقت المادة ما يقرب من ساعة كاملة وبالتالي لا يحصلون على الوقت المحدد لهم لإجابة الامتحان، وهو ما عبروا عنه أنه يسبب لهم الضيق وما جعلهم يبكون داخل اللجان.

وبدأ الساعة العاشرة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق ٢٢ يونيو ليكون اليوم هو ثاني أيام الامتحانات.