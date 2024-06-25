الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالبة بمدرسة المنيرة بنات الإعدادية النموذجية: امتحان الإيطالي في المعقول

الطالبة مريم محمود
الطالبة مريم محمود

قالت الطالبة مريم محمود من مدرسة المنيرة بنات الاعدادية النموذجية إن امتحان الإيطالية كان معقولاً وشكرت أستاذها محمد سعيد على مساعدته ووصولهم لهذا المستوى.

امتحانات الثانوية العامة 

وبدأت اليوم 22 يونيو امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية حيث يؤدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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