كاتب صحفى: اجتماع مجلس الوزراء استجابة سريعة لأزمة الكهرباء الحالية

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المختص في الشئون الاقتصادية، إن إعلان اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء استجابة سريعة للأزمة الحالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تأتي في إطار ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة والتي يعاني منها كثير من دول العالم، وبالتالي تلقي بتكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها للمشتركين في كل دول العالم بلا استثناء.



وواصل:" أزمة التغيرات المناخية تكلفتها اليومية تقترب من 500 مليون دولار على العالم"، موضحًا أن السيناريو المُقبل في التعامل مع أزمة التغيرات المناخية يتطلب تكاتف الجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.



وكان أعلن مصدر حكومي مطلع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا وزاريًا موسعًا برئاسته خلال ساعات؛ لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.