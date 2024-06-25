الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، بأنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التى شهدت إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول انقطاع التيار الكهربائى، وانتقدوا فيها الحكومة وطالبوها بإيجاد خطة بديلة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد: نحن متقبلون كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدرا بيانين بأن كميات الغاز كانت محددة، لكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر.

وأضاف: "هناك اجتماع بعد ساعة من الآن مع رئيس الوزراء لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز وتوفيرها وسيتم تدبيرها اليوم لكى تعمل المحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الأحمال بقدر الإمكان".

المستشار علاء الدين فؤاد المجالس النيابية الحكومة مجلس النواب تخفيف الاحمال

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