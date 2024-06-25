الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد عبدالناصر: الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير المنشآت الصحية أمر مهم جدًا

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، إن هناك محافظات تم تطبيق فيها التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى مثل بورسعيد وبعض محافظات الصعيد.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستبدأ في محافظات أخرى قريبًا".

وتابع: "هناك منشآت صحية جديدة يتم عملها في مختلف المحافظات لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الحالية والأجهزة الحديثة الموجودة، وكذلك تدريب الطواقم الطبية المختلفة".

كما أشار الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص أمر في غاية الأهمية، وكان مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مشروع خاص بتطوير المنشآت الصحية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين فيما يتعلق بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات مهمة جدًا في تطوير القطاع الصحي.

السيسي الرئيس السيسي محمد عبدالناصر 8 الصبح DMC التأمين الصحي الشامل

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