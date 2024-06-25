الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: استمرار أعمال زراعة أشجار ضمن المبادرة الرئاسية

مبادرة زراعة 100
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" لزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

تكثيف التوعية

وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على تكثيف التوعية لدى المواطنين بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها بالمراكز والقرى من خلال المبادرة والعناية بها بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.


تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل


ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة.


وفي هذا الإطار، وزعت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن والشوارع والميادين المخصصة لها وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقها رئيس الجمهورية.


 وجرى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة وغير المثمرة على جانبي الطريق بعدد من قرى المركز عن طريق القسم الزراعي بالمركز برئاسة السادات أحمد جودة، فضلًا عن العناية بالزراعات والأشجار وريها وتقليم الأشجار وتجميلها وجاري استكمال الأعمال في باقي القرى وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

 

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار اعمال التشجير بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة.

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
1000158461
1000158461
1000158459
1000158459
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة المساحات الخضراء وتخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار

مواد متعلقة

جامعة أسيوط توافق على تمويل 21 مشروعًا بحثيًا لأعضاء هيئة التدريس

محافظ أسيوط يتفقد آثار حريق بوحدة الحاسب الآلى بكلية الطب (صور)

محافظ أسيوط: تنظيم الأنشطة الصيفية بالمدارس لاستغلال طاقات الطلاب

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات تخرج طلاب الهندسة الزراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة