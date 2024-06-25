محافظ أسيوط: استمرار أعمال زراعة أشجار ضمن المبادرة الرئاسية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" لزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

تكثيف التوعية

وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على تكثيف التوعية لدى المواطنين بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها بالمراكز والقرى من خلال المبادرة والعناية بها بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.



تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل



ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة.



وفي هذا الإطار، وزعت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن والشوارع والميادين المخصصة لها وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقها رئيس الجمهورية.



وجرى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة وغير المثمرة على جانبي الطريق بعدد من قرى المركز عن طريق القسم الزراعي بالمركز برئاسة السادات أحمد جودة، فضلًا عن العناية بالزراعات والأشجار وريها وتقليم الأشجار وتجميلها وجاري استكمال الأعمال في باقي القرى وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار اعمال التشجير بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة.

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

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