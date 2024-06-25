الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحة طلاب الثانوية في الفيوم بسهولة الألماني والفرنساوي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

حالة من الفرحة والسعادة سادت بين طلبة الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، عقب أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، مُعبرين عن فرحتهم" الحمد لله الفرنساوي والألماني نصفنا".

فرحة طلاب الثانوية العامة بالفيوم بسهولة الألماني والفرنساوي.. لايف 

 

وقال الطالب محمود علي إن امتحان اللغة الفرنسية سهل واسئلة مباشرة، وخلصنا في أول ساعة من الامتحان.

لينك اللايف

https://www.facebook.com/share/v/bEjU3SSNVGK4sccM/?mibextid=oFDknk

 

فيما أضاف الطالب أحمد عبدالله، أن الامتحان الفرنساوي في مستوى الطالب المتوسط، وسؤال المواقف كان محتاج تفكير إنما باقي الاسئلة سهلة واللي مذاكر كويس هيقفل المادة.

وأوضح الطلبة أن امتحان اللغة الفرنسية نصفنا وخلينا كويس أحسن من امتحان اللغة العربية، مؤكدين على شدة الإجراءات والتفتيش على أدوات الغش.

وأدى اليوم الثلاثاء 18 ألفا و274 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 13 طالبا من مدرسة النور للمكفوفين، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في مادة اللغة العربية، حيث بدأ الامتحان التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتين حتى ينتهي الساعة 11 ظهرا.

وجهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، 40 لجنة لامتحانات الثانوية العامة 2024، على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، كما تم تجهيز 18 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 10 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، لمتابعة أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والوقوف على الضوابط والاشتراطات المقترحة للحفاظ على الطراز المعماري والهوية البصرية للقرية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية جامعة الفيوم، ضم كلًا من المهندس محمد ياسر عبد المنجي، والمهندسة فاطمة أحمد حسني، والمهندسة شهد أحمد محمود.

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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