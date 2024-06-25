الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدت على خير.. فرحة بين طالبات الثانوية بالإسكندرية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

فرحة طالبات الثانوية
فرحة طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية

عبرت طالبات مدرسة مجمع زهران بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، عن سعادتهن بامتحان اللغة الأجنبية الثانية التي ضمت اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، حيث جاءت كل الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة "ريم عبدالله" إن امتحان اللغة الإسبانية اليوم كان سهلًا وتضمن عددا من المفاهيم التي حرصت على مذاكرتها وبالفعل جاءت في الامتحان، مشيرة إلى أن وقت الامتحان كافٍ تمامًا لانتهاء حل المادة.

وأوضحت "فريدة علي"، أنها أدت اليوم امتحان اللغة الفرنسية، وكان الامتحان جيدا ومناسبا لكافة الطلاب، لافتة إلى أن اللغة الأجنبية الثانية أعادت لنا الأمل مرة أخرى بعد صعوبة امتحان العربي.

وأشارت "أسماء جمال"، إلى أن امتحان اللغة الألمانية كان أيضًا في مستوى الطالب المتوسط رغم تخلله بعد "التركات" ولكن استطاعت حلها مع سهولة باقي الأسئلة، مؤكدة أن الوقت كان مناسبًا لحل الامتحان، وهو ما تطابق أيضًا مع امتحان اللغة الإيطالية بآراء الطالبات اللاتي امتحن المادة اليوم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو الجاري، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وأدى الطلاب اليوم امتحانهم في اللغة الأجنبية الثانية. 

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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