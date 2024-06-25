إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، اليوم الثلاثاء، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الثانية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وشدد على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مؤكدًا توزيع أوراق الإجابة (البابل شيت) فى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، وأوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، محذرًا من سحب أوراق الإجابة قبل الموعد المحدد.

وأكد تحقيق الأجواء المناسبة للامتحانات للطلاب، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحان، والمعاملة الحسنة.

كما شدد الوزير على مديرى المديريات بالبقاء فى غرفة العمليات المحلية أثناء فترة الامتحانات؛ لمتابعة الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية، وحل أى مشكلة تطرأ، مؤكدًا ضرورة توزيع كتيب المفاهيم على كافة الطلاب داخل جميع اللجان.

توفير مراوح

ووجّه "حجازى" بتوفير المراوح للطلاب بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، وسرعة صيانة أي عطل يطرأ على المراوح داخل اللجان.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وعدم التفتيش الذاتى للطلاب داخل اللجان، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

وأكد الحرص على مصلحة الطالب، وتوجيه الملاحظين للطلاب قبل بدء كل امتحان بكتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وذلك بمتابعة من الملاحظين داخل لجان الامتحان، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

ووجّه الدكتور رضا حجازي، مديرى المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، حتى نهاية الامتحانات؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار إلى تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة لكل مادة امتحانية قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، موضحًا أن اللجنة تراجع كافة التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة؛ للتأكد من عدم وجود أي خطأ، وأن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.