الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

أنهي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024 الدور الأول منذ دقائق قليلة، ويبدأ بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن إجابة امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2024.

إجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024

وجاءت إجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024 الذى أداه طلاب الثانوية العامة 2024 اليوم الثلاثاء 25 يونيو كالتالي:

اجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024
اجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024
حل امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024

 

حل امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024

 

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي اليوم

توزيع درجات امتحان الفرنساوي للثانوية العامة العامة 2024

تقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ34 درجة.

تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ6 درجات فقط.

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المتبقي من جدول امتحانات الثانويةالعامة 2024

  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: التاريخ والفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا والكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئي (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق والأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
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