الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024
أنهي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024 الدور الأول منذ دقائق قليلة، ويبدأ بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن إجابة امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2024.
إجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024
وجاءت إجابة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024 الذى أداه طلاب الثانوية العامة 2024 اليوم الثلاثاء 25 يونيو كالتالي:
آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي اليوم
توزيع درجات امتحان الفرنساوي للثانوية العامة العامة 2024
تقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ34 درجة.
تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ6 درجات فقط.
المتبقي من جدول امتحانات الثانويةالعامة 2024
- يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم السبت 29/6/2024: التاريخ والفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا والكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئي (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق والأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)
- يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
- يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
- يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية علي الدستور الثانوية العامة في الدستور تسريب امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 علمي علوم مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 نظام الثانوية العامة الجديد 2024