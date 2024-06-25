أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ترسم البسمة على وجوه طلاب السادس من أكتوبر

أشاد طلاب وطالبات الثانوية العامة بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بمدينة السادس من أكتوبر، فأكدت طالبات مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية لغات، أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولم تحتاج إلي تفكير.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت الطالبة ريناد سعيد أن امتحان اللغة الألمانية سهل، قائلة: جزيئات بسيطة بدون عقد أو أسئلة صعبة في مستوي الطالب المذاكر اللغة، فيما قال طلاب إن أسئلة امتحان اللغة الفرنسية والإيطالية سهلة ولم تحتاج إلي جهد، معبرين عن فرحتهم بسهولة الأمتحان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في كافة المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء.



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

امتحانات الثانوية العامة