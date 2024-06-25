الثلاثاء 25 يونيو 2024
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حياة كريمة.. الكشف على 908 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وأضاف "عبدالباقي" أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 908 مواطنين في 6 تخصصات طبية بواقع "277 حالة طب أطفال، 193 حالة أمراض باطنة، 54 جراحة، 78 حالة أمراض نساء وتوليد، 274 حالة عظام، 32 حالة تنظيم الأسرة"، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لـ26 حالة، و39 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ25 حالة، تحويل 3 للعيادات وتحويل 4 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 99 مواطنًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

قنا محافظ قنا محافظة قنا حياة كريمه قافلة طبية

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