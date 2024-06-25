صور خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 12:08 م 6/25/2024 12:08:52 PM خروج طلاب الثانوية العامة تصوير: حسن مسعد شارك طباعة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة خروج طلاب الثانوية العامة شارك طباعة