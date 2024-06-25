الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة

خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة
خروج طلاب الثانوية العامة

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