الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى الشرقية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة  بمحافظة الشرقية، بعد الخروج من لجان الامتحان وأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

مستوى الطالب المتوسط


وقال الطلاب إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط دون أسئلة شاذة أو منتقدة أو غير مفهومة، متمنين أن يسير باقى الامتحانات باستقرار ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بالشرقية، والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 10/ 6/ 2024م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية طلاب الثانوية العامة الشرقية الثانوية العامة

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