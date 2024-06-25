ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى الشرقية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بعد الخروج من لجان الامتحان وأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

مستوى الطالب المتوسط



وقال الطلاب إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط دون أسئلة شاذة أو منتقدة أو غير مفهومة، متمنين أن يسير باقى الامتحانات باستقرار ويسر.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بالشرقية، والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 10/ 6/ 2024م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.