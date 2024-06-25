الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير الهند بالقاهرة: نشكر مكتبة الإسكندرية لاستضافتها احتفال اليوم العالمي لليوجا ونتطلع لتعزيز التعاون

سفير الهند بالقاهرة
سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبناى

وجه سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبناى الشكر لمكتبة الإسكندرية على استضافتها الاحتفال باليوم العالمي لليوجا الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا ازاد الثقافي الهندي، وكذلك وزارة الشباب والرياضة على دعمها وأيضا محافظة الإسكندرية على دورها الكبير لإقامة هذا الحدث السنوي.. معربا عن سعادته لزيارة المكتبة وتطلعه لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الهندية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد اليوم الثلاثاء سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبناى، وأكد الدكتور أحمد زايد أهمية فتح آفاق جديدة للتعلم من الثقافات الأخرى والتجارب المتباينة والمتنوعة للكثير من الدول.

وأشار السفير الهندي إلى أن فكرة اليوم العالمي لليوجا اقترحت أول مرة من قبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عام 2014 خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم قبول طلبه من قبل 175 دولة من بينهم مصر، موضحا أن اليوجا تعد هدية لا تقدر بثمن من تقاليد الهند القديمة، تجسد وحدة العقل والجسد، الفكر والعمل، ضبط النفس والوفاء، الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

وأوضح أنه يمكن ممارسة اليوجا في أي عمر وفي أي مكان وأنها لا تحتاج إلى تكلفة معدات أو تجهيزات خاصة، معربا عن الأثر الإيجابي لممارسة اليوجا على الفرد والمجتمع.. وأكد "أننا في حاجة إلى ممارسة اليوجا وخصوصا في ظل الضغوط العصرية التي يعيشها العالم بأسره".

من جانبه، أعرب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية الدكتور أسعد الكيكي عن سعادته لإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا على أرض الإسكندرية وخصوصا في ساحة مكتبة الإسكندرية، نظرا للأهمية الثقافية والتاريخية والحضارية للمكتبة، مشيرا إلى أن موافقة 175 دولة لعقد يوم عالمي لليوجا يعد بمثابة التكريم الكبير للهند.

سفير الهند بالقاهرة مكتبة الاسكندرية اليوم العالمي لليوجا مركز مولانا آزاد وزارة الشباب والرياضة السفير الهندي سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبناى

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