قاع ساخن وقمة مشتعلة.. ظواهر الجولة السابعة والعشرون بـ"دورى نايل"

شهدت نتائج الجولة السابعة والعشرون من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بعض النتائج الغريبة، وهو ما أدى إلى اشتعال المنافسة سواء على مستوى القاع أو القمة، لاسيما بعد إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ظواهر الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل

الداخلية يفجرها.. ويتمسك بالأمل الضعيف

احتفظ فريق الداخلية، بآماله الضعيفة في البقاء بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، بعدما حقق مفاجأة، بالفوز على زد، بهدف نظيف، رافعا رصيده لـ18 نقطة، في المركز الأخير، بجدول ترتيب دوري نايل.

الداخلية يحتفظ بأماله على حساب زد

فاركو يرفض الاستسلام

رفض فريق فاركو، الاستسلام في صراع الهروب من شبح الهبوط، عقب تفوقه على زعيم الثغر الاتحاد السكندري، أمس الإثنين بهدف نظيف، وهو ما أدى إلى رفع رصيد الفريق البرتقالي لـ25 نقطة، في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري.

فاركو يتمسك بالبقاء بين الكبار

خماسية البنك تطيح بـ"عبدالرؤوف"

ضرب البنك الأهلي، عصفورين بحجر واحد، بعد اكتساحه بلدية المحلة، بخماسية نظيفة، أمس الإثنين، على ستاد السلام، مما جعل الفريق يقترب بقوة من البقاء بين الكبار الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 27 نقطة.

وتسببت خماسية البنك الأهلي، في شباك ممثل محافظة الغربية (بلدية المحلة)، في إقالة أحمد عبدالرؤوف من منصبه، وتكليف أحمد عبدالمنعم "كشري"، بالمنصب بدلا منه.

خماسية البنك تطيح بـ"عبدالرؤوف"

قطار بيراميدز لا يتوقف

واصل قطار بيراميدز، مسلسل انتصاراته بلا توقف، بعدما حقق فوزه الثاني عشر على التوالي، على حساب المقاولون العرب، بثلاثية مقابل هدف، في ريمونتادا مثيرة للفريق السماوي.

قطار بيراميدز لا يتوقف

سيراميكا يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد سيراميكا كليوباترا، نغمة الانتصارات مجددا، على حساب المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين، بعد تذوقه مرارة الهزيمة على مدار الجولتين الماضيتين.

سيراميكا يستعيد نغمة الانتصارات

الزمالك يهدي الأهلي 3 نقاط مجانية

أهدى الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، 3 نقاط مجانية، بعد انسحابه من القمة الـ128، أمام المارد الأحمر، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

الزمالك

جدول ترتيب الدوري الممتاز “دوري نايل”