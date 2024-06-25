محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات لمناقشة طلباتهم والنهوض بالخدمات المقدمة لهم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومجموعة من أهالي قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة وضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيري مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الطبيعية وأهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط.



مناقشة طلبات المواطنين المتعلقة بملف التصالح



حيث رحب المحافظ بجميع الحضور واستمع إلى طلباتهم المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والرصف ومنظومتي التقنين والتصالح وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز، كما استمع إلى بعض مقترحات النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب بخصوص تطوير بعض المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بقرية بني عديات وقرى مركز منفلوط.



واستعرض محافظ أسيوط مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية واستهداف عدد 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى على أن تشمل المبادرة جميع قرى ومراكز المحافظة بالمراحل التالية لافتًا إلى أنه سيتم استكمال رصف كافة الطرق بالقرى فور الانتهاء وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا رئيس مركز منفلوط بسرعة تمهيد الطرق ونهو كافة أعمال توصيل المرافق للمشروعات استعدادًا لتنفيذ خطة الرصف بقرية بنى عديات.

وأشار المحافظ إلى سرعة استكمال تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى ومركز منفلوط بالتنسيق مع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى زياراته المتكررة والميدانية للقرى والمراكز ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وايجاد الحلول لشكاوى المواطنين.

وأوضح إلى تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، كما طمأن المحافظ أهالي القرية بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منفلوط ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بمناقشة طلبات المواطنين المتعلقة بملف التصالح والتقنين وتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين الجادين وفقًا للقانون، موجهًا رسالة للأهالي بضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية ومنع تبويرها أو التعدى عليها بالبناء بإعتبارها مصدر الأمن الغذائي.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتنفيذ القانون على الجميع وإتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال إعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمراكز بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأكد إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية.

ووجه رؤساء المراكز والأحياء بعقد لقاءات دورية مع المواطنين فضلًا عن لقاءاته المستمرة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين بديوان عام المحافظة لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالإضافة الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل السريع معها.

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات

محافظ أسيوط يلتقي بعض أهالي قرية بني عديات