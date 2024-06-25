الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 28 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 28000 طن بضائع و464 شاحنة و649 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و361 شاحنة و632 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع، و103 شاحنة، و17 سيارة.

txt

وزير النقل: الاستغلال الأمثل للأراضى والمساحات غير المطلوبة للتشغيل بمجمع الورش

وتصدير 22 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة INCE INEBOLU والعبارة الرياض بينما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل وسينا، وغادرت السفينة LIN HAI وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات متجهة للهند، وأربع سفن أخرى وهي الرياض، الحرية2، سينا وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و62 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5209 راكبًا بموانيها. 

txt

8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا موانئ الهيئة وزارة النقل وزير النقل

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة