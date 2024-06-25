تداول 28 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 28000 طن بضائع و464 شاحنة و649 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و361 شاحنة و632 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع، و103 شاحنة، و17 سيارة.

وتصدير 22 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة INCE INEBOLU والعبارة الرياض بينما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل وسينا، وغادرت السفينة LIN HAI وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات متجهة للهند، وأربع سفن أخرى وهي الرياض، الحرية2، سينا وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و62 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5209 راكبًا بموانيها.