تراجع أسعار السلع الرئيسية فى البورصات العالمية

تراجعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، في البورصات العالمية خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار النفط والذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما ارتفعت أسعار الألومنيوم والرصاص والزنك متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وتنتظر الأسواق صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد غد الخميس، وذلك قبل يوم من صدور بيانات المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي-، وسط توقعات ارتفاعه 0.1% في مايو، مقارنة بزيادته 0.2% خلال أبريل.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

خام برنت 85.90 (-0.13 %)

نايمكس 81.54 (-0.11 %)

الغاز الطبيعي 2.82 0.21 %

الذهب 2،336.60 (-0.33 %)

الفضة 29.45 (-0.36 %)

النحاس 4.42 (-0.09 %)

خام الحديد 106.55 (-0.38 %)

ألومنيوم 2،479.75 0.13 %

الرصاص 2،168.50 0.30 %

الزنك 2،864.00 0.76 %

الحديد الصلب 670.00 (-2.21 %)

القمح 570.40 (-0.07 %)

الذرة 448.40 (-0.71 %)

قهوة 236.25 4.99 %