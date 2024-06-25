الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى الأسبوع العالمي للحساسية: تغير المناخ يُسرع من معدلات الإصابة بالمرض

الحساسية
الحساسية

تعد الحساسية أحد الاهتمامات الصحية في كل من البلدان المتقدمة والنامية، وتساهم العوامل البيئية والعوامل المضيفة في الإصابة بالمرض لدى الأشخاص، العوامل المضيفة مثل العرق وعلم الوراثة والعمر والجنس هي المسؤولة عن إثارة الحساسية، ويتم الاحتفال بالاسبوع العالمي للحساسية كل عام في الفترة من 23 إلى 29 يونيو لمناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها التخفيف من مخاطر الحساسية وتعزيز المناعة، كما  يلعب تغير المناخ دورًا حاسمًا في زيادة خطر الإصابة بالحساسية في جميع أنحاء العالم.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور بي فينكاتا كريشنان، استشاري أول الطب الباطني في مستشفى أرتميس جوروجرام: "يعد تغير المناخ تحديًا بيئيًا كبيرًا وله تأثيرات واسعة النطاق على الصحة، بما في ذلك انتشار الحساسية وشدتها إن فهم العلاقة بين تغير المناخ والحساسية أمر ضروري لإدارة وتخفيف تأثيرها على الصحة العامة.

بعد موجه تغييرات.. هل يشهد سوق السيارات مزيدًا من الارتفاع؟

وأوضحت الدكتورة سونيتا تشابولا، مؤسس ومدير مركز مومباي للحساسية، أن "أمراض الحساسية آخذة في الارتفاع في الهند بسبب عوامل مثل التصنيع والتحضر وتغيير نمط الحياة. ويرتبط التلوث لأمراض الحساسية مثل التهاب الأنف التحسسي والربو التحسسي والتهاب الملتحمة التحسسي وأمراض الحساسية الجلدية، تسبب الملوثات الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى التهاب وفرط تفاعل الشعب الهوائية مما يؤدي إلى أعراض مثل العطس وسيلان حكة في الأنف والسعال والصفير وحكة في العيون.

 

تغير المناخ والحساسية

مواسم حبوب اللقاح أطول وأكثر كثافة:

أحد التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على الحساسية هو امتداد وتكثيف مواسم حبوب اللقاح. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) إلى مواسم نمو أطول للنباتات، مما يؤدي إلى فترات طويلة من إنتاج حبوب اللقاح. كما أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يحفز النباتات على إنتاج المزيد من حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى ردود فعل تحسسية لدى البشر.

زيادة فاعلية حبوب اللقاح:

يؤدي تغير المناخ إلى تمديد مواسم حبوب اللقاح وزيادة فعالية حبوب اللقاح. زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تعزز حساسية حبوب اللقاح، مما يعني أنها تحتوي على تركيزات أعلى من البروتينات التي تسبب الحساسية. وهذا يجعل حبوب اللقاح أكثر فعالية ويمكن أن يؤدي إلى أعراض أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي، مثل التهاب الأنف التحسسي والربو.

 

التغييرات في توزيع مسببات الحساسية:

يؤثر تغير المناخ أيضًا على التوزيع الجغرافي للنباتات المسببة للحساسية. تمكن درجات الحرارة الأكثر دفئًا بعض النباتات من النمو في مناطق جديدة لم تكن قادرة على النمو فيها من قبل. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم يتعرضوا سابقًا لمسببات حساسية معينة قد يبدأون في تجربة ردود فعل تحسسية.

 

التأثير على مسببات الحساسية الداخلية:

يؤثر تغير المناخ على مسببات الحساسية الداخلية. تؤدي زيادة الرطوبة ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى خلق ظروف مواتية لنمو العفن وعث الغبار وهي مسببات حساسية داخلية شائعة. يمكن أن تؤدي العواصف والفيضانات الأكثر شدة وتكرارًا، الناجمة أيضًا عن تغير المناخ، إلى تلف المياه في المنازل، مما يزيد من تعزيز نمو العفن. يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى تعزيز الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الداخلية والربو

الأسبوع العالمي للحساسية الأسبوع العالمي للحساسية 2024 مسببات الحساسية مسببات الحساسية الداخلية زيادة فاعلية حبوب اللقاح ارتفاع درجات الحرارة

مواد متعلقة

سفير مصر فى لبنان: نحتاج إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابى لحل أزمات المنطقة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب