"سهل أم صعب".. آراء متباينة حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالإسكندرية

وسط حالة من الفرح والحزن تنتاب طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، حيث أعرب الطلاب عن سهولة الامتحان وأنه في مستوي الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت مباشرة والبعض الآخر اشتكي من صعوبته وان الوقت غير كافي.

وقالت ريم محمود، إن مادة اللغة الأجنبية الثانية جاءت في متناول الطالب المتوسط لسهولة الأسئلة وأنها كانت مباشرة وأن الوقت كان كافيا يستطيع الطالب حل الأسئلة إذا كان معتاد على المذاكرة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

بينما اشتكت ايه محمود، من اللغة الأجنبية الثانية لصعوبه الأسئلة وعدم كفاية الوقت لأن الأسئلة جاءت صعبة وغير مباشرة وان الامتحان ليس في مستوي الطالب المتوسط وان الاسئلة جاء غير مباشرة في بعض النقاط.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالبًا منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.