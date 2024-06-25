بتلاوة القرآن الكريم.. سيدة تدعم نجلتها قبل الخروج من امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

تجمع كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات في كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة فى انتظار خروج أبنائهم الطلاب إلى لجان الامتحانات عقب الانتهاء من أداء مادة الفرنساوي.

ورصد "موقع الدستور" أن إحدى أولياء الأمور كان يتلو القرآن الكريم أثناء سير الامتحان وكانت هذه السيدة تقوم بالدعاء لنجلتها وجميع الطلاب بتيسير الامتحان والنجاح في امتحانات الثانوية العامة.

"الدستور" التقى هذه السيدة والتى تدعى منى الأنصاري هويدى والتى أكدت أن تجمع أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات يشير إلى مدى اهتمام وحرص الآباء على دعم أبنائهم الطلاب خلال هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية، مشيرة إلى تلاوة القرآن الكريم وتضرع أولياء الأمور بالدعاء للطلاب تعكس الأهمية الروحية والدينية التي يوليها المجتمع لنجاح الطلاب في هذه الامتحانات، فالجانب الروحي والدعاء يُكمل الجهد والتحضير العلمي للطلاب.

كما أكدت منى الأنصاري أن هذا التفاعل الإيجابي بين الطلاب وأولياء أمورهم قبيل الامتحانات وبعدها قد يسهم في إضفاء جو من الطمأنينة والثقة لدى الطلاب، ما ينعكس إيجابًا على أدائهم في الامتحانات، ويبرهن على التكافل والترابط الاجتماعي داخل المجتمع، والذي ينعكس في دعم أولياء الأمور لأبنائهم في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم.

امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.