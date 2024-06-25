وزير البترول يبحث مع "أدنوك" الإماراتية خطط التوسع فى مصر

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) المهندس بدر سعيد اللمكي، والوفد المرافق له، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.

وأكد الملا، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن تواجد (أدنوك) في سوق المنتجات البترولية المصرية وتوسعها فيه إضافة مهمة، خاصة أن الوزارة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بهذه السوق الحيوية الكبيرة التي تشهد نموًا مستمرًا وتطورًا وجذب شركات ذات سمعة عالمية وإقليمية وملاءة مالية تمكنها من تقديم خدمات متميزة وتنافسية، وهو ما ينعكس على تحسين أداء شركات التسويق العاملة وتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري.

من جانبه، أوضح "اللمكي" أن خطط الشركة التوسعية في مصر مستمرة، وأن عدد محطاتها بمصر حاليًا 10 محطات، وتخطط لزيادة محطاتها بواقع 6 محطات سنويًا خلال الفترة المقبلة في ظل رؤيتها ونظرتها طويلة الأمد لجدوى الاستثمار في سوق المنتجات البترولية الكبيرة بمصر وما تشهده من توسعات وفرص ونمو.

وأشار إلى أن الشركة كانت سباقة لذلك بصفقة الاستحواذ على 50% من محطات توتال إنرجيز مصر، وأنها تعمل على التوسع في مجالات تموين السفن والطائرات بالوقود وتقديم الخدمات الفنية واللوجستية المرتبطة بهما، واستمرارها في مجال صناعة زيوت وشحوم السيارات، والعمل باستمرار على تقديم أحدث التقنيات والوسائل في عمليات الخلط والتعبئة؛ ما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء وتقديم منتجات ذات جودة مضمونة وموثوق بها تلبي الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات لدى القطاعات المختلفة من المستهلكين.