محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى 2023/2024

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الأمتحانات كالاتي:-

_ المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_ المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو القادم مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وأعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ حيث تم تحديد ٢٢٥ درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و١٤٠ درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.



وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ 235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230درجة ) و230 درجة لكلا من ( طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم) و220 درجة لكلا من ( إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215 درجة، وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215 درجة، المنوات ثانوى صناعى بنات 220درجة، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 215 درجة، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215درجة، ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، طهما ثانوى صناعى بنين، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 200درجة أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215درجة و٢٢٠ درجة لكلا من القبابات ثانوي صناعى مشترك، 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحى 4 ) و210 درجة لكلا من ( فصول ملحقة على التعليم المزدوج، البرمبل المتقدمة المشتركة) و200 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزاره و 185 درجة لكلا من ( الباويطى، المناجم ثانوى صناعى بنين).



وفيما يتعلق بالتعليم التجارى والفندقى فقد تم إعتماد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 230 درجة لكلا من ( الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و220 درجة لكلا من ( الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة) و210 درجة لكلا من ( إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و200 درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة) و175 درجة للباويطى التجارية المشتركة و150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة و140 درجة لمدارس تعليم خاص ( تجارى وفندقى).

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