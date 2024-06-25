تزداد عملية البحث عبر محركات البحث الإلكترونية، خلال الساعات القليلة الحالية، عن موعد اجتماع رئيس الوزراء بشأن أزمة قطع الكهرباء في مصر، وذلك في إطار الانقطاعات الكبيرة للتيار الكهربائي التي تشهدها معظم أنحاء الدولة المصرية، والتي أدت لاستياء كبير للشارع المصري في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد.

اجتماع مجلس الوزراء بشأن أزمة الكهرباء

وكشف مصدر حكومي مطلع، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعًا هامًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء الحالية.

وأوضح المصدر، لقناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء يتابع موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء ويعقد اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته خلال ساعات لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.

موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كشفت وزارتا الكهرباء والبترول، عن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأت تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية.

وأشارت الوزارتان، إلى أن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات سيكون بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الوزارتان، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

استثناء المحافظات الساحلية من انقطاع الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا، بشأن ما جرى تداوله عن عدم قطع التيار عن المحافظات الساحلية، التي تحتوي مقاصد ومنتجعات سياحية.

وردت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، نافية "صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال".

وأضافت الشركة أن "كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، كما تهيب الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء أية بيانات غير رسمية".