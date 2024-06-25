الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتياح نسبي بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بدمياط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بالتواجد والتحرك أمام لجان الثانوية العامة آليوم الثلاثاء لاستبيان ردود الأفعال بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث سادت حالة من الارتياح نسبيا لدى الطلاب بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية  حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض جزئيات صعبة.

ومن جانبه تابع محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط  و مديري الإدارات التعليمية العشرة في دمياط سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانيه على مستوى ٤١ لجنة.

هذا وقد حرصت المحافظ  على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها وعدم رصد اى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت  الدكتورة منال عوض  على استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.

txt

والد طالبه بالدقهلية: أشعر بالخوف وكأننى امتحن

 

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

 

FB_IMG_1719303859304
FB_IMG_1719303859304
امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب