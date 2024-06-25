ارتياح نسبي بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بدمياط

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بالتواجد والتحرك أمام لجان الثانوية العامة آليوم الثلاثاء لاستبيان ردود الأفعال بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث سادت حالة من الارتياح نسبيا لدى الطلاب بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض جزئيات صعبة.

ومن جانبه تابع محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط و مديري الإدارات التعليمية العشرة في دمياط سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانيه على مستوى ٤١ لجنة.

هذا وقد حرصت المحافظ على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها وعدم رصد اى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة منال عوض على استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.