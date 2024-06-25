الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 محركات بحث جوجل حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في مصر 

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الثلاثاء في البنوك المصرية 

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 48.25 للبيع و48.38 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.25 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

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