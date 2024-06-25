وصول 4 آلاف حاج من حجاج البر لميناء نويبع البحرى

استقبل ميناء نويبع البحري 4 آلاف حاج من حجاج البر و92 باص حج من خلال ثماني رحلات للعبارة آيلة منذ بدء عودة رحلات العودة بتاريخ 22 يونيو 2024، ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.

وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى والتزام اعضاء المجتمع المينائى بسرعة انهاء الإجراءات، وتذليل كافة العقبات لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وقيام ادارة مرور نويبع بتنظيم خط سير اتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء.

يذكرأن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام بزيارة امس مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.