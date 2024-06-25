"تعليم المنوفية": لم نرصد أى مخالفات فى لجان الثانوية العامة

تابع اليوم الثلاثاء 2024/6/25، محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم (36.721) طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة الأجنبيّة الثانية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه لا يوجد أي مخالفات تم رصدها حتى الآن أو التبليغ بها من الإدارات وتسير العملية الامتحانية بسهولة ويسر، وجه الفولي بضرورة كتابة البيانات واضحة وكاملة علي ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة.

وشدد أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان.

كما أوصى بتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.