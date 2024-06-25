موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بناءً على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر خلال الأسبوعين القادمين من 18 بؤونة إلى 2 أبيب الموافق 25 يونيو إلى 9 يوليو، سيكون هناك 3 مظاهر مناخية و7 مظاهر نباتية و10 احتياطات زراعية.

وأضاف "فهيم" أنه من المتوقع مظاهر مناخية جديدة وهي أن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل ويصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي"، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحًا ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

وأوضح "فهيم" أن أهم المظاهر الزراعية المتوقعة هي أن زيادة درجات حرارة الليل تزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر وزيادة خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار" وخاصة دودة الحشد، حيث تبدأ أجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الأشرس والأسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد مع حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي، ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل "الخضر وبعض أشجار الفاكهة ".

لسعات الشمس

وأضاف "فهيم" أن هناك زيادة في لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم وزيادة لمشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة.

ولفت إلى أنه مع توالي ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الإخصاب في المحاصيل الحقلية، كما يجعل النباتات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية "البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان".