"طب القناة" يناقش “البلاستيك يهدد كوكب الأرض" في اليوم العالمي للبيئة

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق حملة " لا للبلاستيك" التي تنظمها كلية الطب جامعة قناة السويس؛ للتوعوية بضرورة التقليل من استخدام البلاستيك خاصة أُحادي الاستخدام لما له من آثار خطيرة تتسبب في تلوث البيئة.

هدف الحملة

وأضاف "مندور" أن الحملة تأتي في إطار احتفال كلية الطب باليوم العالمي للبيئة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للحملة هو زيادة الوعي حول الأثر السلبي للبلاستيك على بيئتنا وصحتنا، مقدمًا دعوة عامة للعمل معًا على تقليل استخدام البلاستيك، وإيجاد بدائل مستدامة، والمساهمة في حماية كوكبنا.

احتفال باليوم العالمي للبيئة

وفي سياق متصل، نظمت كلية الطب جامعة قناة السويس فاعليات احتفالا باليوم العالمي للبيئة تحت عنوان البلاستيك يهدد كوكب الأرض: تحديات مجتمعية، بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير محمد هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك بالفعاليات الدكتور رأفت عفيفي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق أحمد تمراز أستاذ مساعد الكيمياء البحرية والتلوث ومدير برنامج ماجستير الإدارة الزكية للتغيرات المناخية، الدكتورة خديجة عبد الرحمن مدرس الطب الشرعي والسموم بكلية الطب.

وتحدث الدكتور أحمد السقا عن مخاطر البلاستيك على كوكب الأرض، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وأثر انتشار النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات في تهديد حياة الكائنات الحياة البحرية والإنسان، وتأثيرها السلبي على التنوع البيولوجي العالمي.

في كلمتها أشارت الدكتورة عبير هجرس إلى أن تحول إنتاج البلاستيك سبب أزمة بيئية حيث أصبح استهلاك البشر للبلاستيك يوميًا مرعب وغير مدروس ولا يخضع إلى الرقابة، التي ينتهي بها المطاف دون معالجة أو إعادة تدوير.

وناقشت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الآثار السلبية استخدامات البلاستيك على صحة الإنسان ودوره في زيادة الانبعاثات الحرارية وتغير المناخ وأيضا الآثار الخطيرة لوجود جزيئات البلاستيك في التربه؛ حيث تغلف جذور النباتات وتعوق حصول النباتات على المياه والمعادن.

فيما أكد الدكتور رأفت عفيفى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية موضوع الاحتفال، لافتًا إلى أهمية رفع الوعي والمعرفة بأضرار استخدام البلاستيك مع ضرورة الوصول إلى حلول نحو بدائل صديقة للبيئة.

وتحت عنوان "المواد البلاستيكية فى النظام البيئي: تأثيرات وتحديات تحدث الدكتور طارق تمراز عن الأنواع المختلفة من البلاستيك وخاصة الأكثر خطورة على الكائنات الحية البريه والبحرية والتغيرات التي تطرأ على منتجات البلاستيك وتجعلها أكثر سميه بتأثير الحرارة و

الإضاءة.

بينما تناولت الدكتورة خديجة عبد الرحمن في محاضرتها التي القتها تحت عنوان " اسفيكسيا البلاستيك: حياتنا فى خطر" خطورة استخدام البلاستيك على الأطفال وتعرضهم للوفاة نتيجة اللهو بالأكياس البلاستيكية أو ابتلاع أجزاء من لعب الأطفال وكيفية التعامل مع تلك المشكلة وتوقيت الاحتياج للتدخل الطبي