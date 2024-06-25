طالبات ثانوية عامة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: “غير مباشر”

شهدت لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، استياء بين طالبات الثانوية بمطروح لصعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية حيث رصدت الدستور آراء الطالبات.

وقالت الطالبة حبيبة أحمد إن اسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مباشرة والوقت غير كافي " رغم صعوبة الامتحان الا انه افضل من اللغة العربية.

وأوضحت الطالبة ملك هاني أن امتحان الفرنساوي في مستوي الطالب الذي يسكن في الفضاء “ الوقت غير كافي والاسئلة غير مباشرة وغير واضحة تماما ”

وأكدت الطالبة شهد محمد “ الامتحان صعب جدا.. أصعب من اللغة العربية والوقت غير كافي.. في مستوي الطالب الفضائي".

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.



وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.