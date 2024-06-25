الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور سفير الهند.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لليوجا

اليوم العالمي لليوجا
اليوم العالمي لليوجا بمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أمس، اجيت جوبناى؛ سفير الهند بالقاهرة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لليوجا الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا ازاد الثقافي الهندي في مكتبة الإسكندرية.

رحب الدكتور أحمد زايد بالسفير اجيت جوبناى، مشيرًا إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعلم من الثقافات الأخرى والتجارب المتباينة والمتنوعة لكثير من الدول.

تعاون بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الهندية بالقاهرة
 

من جهته؛ أعرب السفير اجيت جوبناى عن سعادته لزيارة المكتبة وعن أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الهندية بالقاهرة. 

وتبادل الدكتور أحمد زايد والسفير اجيت جوبناى الهدايا التذكارية في نهاية الزيارة. 

بدأ الاحتفال باليوم العالمي لليوجا بكلمة ترحيب من السفير اجيت جوبتاى للحضور، والذي أعرب عن سعادته لإقامة هذا الاحتفال، مشيرًا إلى أن فكرة اليوم العالمي لليوجا اقترحت أول مرة من قبل رئيس وزراء الهند؛ ناريندرا مودي، عام 2014 خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم قبول طلبه من قبل 175 دولة من بينهم مصر.

وأوضح أن اليوجا هي هدية لا تقدر بثمن من تقاليد الهند القديمة، تجسد وحدة العقل والجسد، الفكر والعمل، ضبط النفس والوفاء، الانسجام بين الإنسان والطبيعة، موضحًا أنه يمكن ممارسة اليوجا في أي عمر وفى أي مكان وأنها لا تحتاج إلى تكلفة معدات او تجهيزات خاصة، معربًا عن الأثر الإيجابي لممارسة اليوجا على الفرد والمجتمع.

وأكد: أننا في حاجة إلى ممارسة اليوجا وخصوصا في ظل الضغوط العصرية التي يعيشها العالم بأسره. 
وفى نهاية كلمته وجه الشكر لمكتبة الإسكندرية على استضافتها للحدث، وتوفير كافة التحضيرات المطلوبة، وكذلك وزارة الشباب والرياضة على دعمها، وأيضًا محافظة الإسكندرية على دورها الكبير لإقامة هذا الحدث السنوي. 

وأكد الدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية على سعادته لإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا على أرض الإسكندرية وخصوصًا في ساحة مكتبة الإسكندرية؛ نظرًا للأهمية الثقافية والتاريخية والحضارية للمكتبة.

وأشار إلى أن موافقة 175 دولة لعقد يوم عالمي لليوجا يعد بمثابة تكريم كبير للهند. وأوضح أن لليوجا ثلاثة أبعاد هي الجسد، العقل والروح، وأنه يمكن ممارسة رياضة اليوجا في أي وقت وفى أي مكان لأنها تبعث الطاقة الايجابية لمن يمارسها وتساعد على رفع نسبة التركيز. كما قدم الشكر لسفارة الهند على دورها الكبير والملموس لعقد هذا الحدث، متمنيًا المزيد من الفعاليات والأنشطة الفعالة والمؤثرة. 

وعقب انتهاء الكلمات الافتتاحية، قدم السفير اجيت جوبتاي، سفير جمهورية الهند التكريم لضيوف الشرف، الدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، وأمل العرجاوي، مدير مكتب تنشيط السياحة بالإسكندرية والدكتورة ولاء مصطفى؛ مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وبدأ عرض موسيقى مع استعراض اليوجا بمشاركة جميع الشباب المشاركين في الحدث بملابس رياضية. وأقيم الحفل بساحة الحضارات الخارجية (البلازا) لمكتبة الإسكندرية.

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مكتبة الاسكندرية السفارة الهندية بالقاهرة اليوم العالمي لليوجا سفير الهند الهدايا التذكارية الشباب والرياضة

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