الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضى بالضفة الغربية لـ9385

الاعتقالات
الاعتقالات

قالت هيئة شئون الأسري الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية بينهم جريح وأسرى سابقون، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي لأكثر من 9385 معتقلًا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة طفلين بشطايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية واعتقال 13 فلسطينيًا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وقامت بمحاصرة عدد من الأحياء، بينما اندلعت مواجهات واشتباكات مع مجموعات من الشبان.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلين بشظايا رصاص الاحتلال، ووصفت إصابتهما بالطفيفة، لافتة إلى عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها.

شؤون الأسرى الضفة الغربية فلسطين الإحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني

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