الدفاعات الروسية تُسقط 30 مُسيّرة أوكرانية فى منطقتى بيلجورود وفورونيج

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 30 طائرة دون طيار، أطلقتها أوكرانيا في هجمات ليلية على منطقتين بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها "أسقطت 29 طائرة مُسيّرة فوق منطقة بيلجورود وواحدة أخرى فوق فورونيج".

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود جنوب غربي روسيا، على تطبيق تليجرام: "إن الحطام المتساقط من الطائرات دون طيار أدى إلى مقتل امرأة مسنة وإصابة أربعة آخرين وإلحاق أضرار بعشرات المباني"، حسب وكالة رويترز.

وتعد بيلجورود هدفًا متكررًا للهجمات الجوية الأوكرانية بسبب موقعها على الجانب الآخر من الحدود وقربها من منطقة خاركيف الأوكرانية، حيث حققت القوات الروسية مكاسب على الأرض في هجوم في الأشهر الأخيرة.

وفي فورونيج، أبلغ حاكم الولاية، ألكسندر جوسيف، عن اندلاع حريق في موقع صناعي بسبب سقوط طائرة دون طيار، دون وقوع إصابات.

روسيا تتوعد الولايات المتحدة بعد هجوم القرم

وتأتي الهجمات الأوكرانية بعد يوم من الضربة الصاروخية التي شنتها كييف على شبه جزيرة القرم واستخدمت فيها صواريخ أمريكية.

وأسفر الهجوم، الذي وقع الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 151 آخرين، حسب الكرملين، الذي ألقى باللوم على واشنطن وتوعد بعواقب.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "إن تورط الولايات المتحدة في الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، ستكون له عواقب بالتأكيد".

وأكد بيسكوف أن واشنطن باتت "متورطة" بشكل مباشر في الأعمال العدائية التي أدت إلى مقتل مدنيين روس.

واستدعت الخارجية الروسية، الإثنين، السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، وسلمتها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وردا على ذلك، قال الرائد تشارلي ديتز، المتحدث باسم البنتاجون، إن أوكرانيا "تتخذ قرارات الاستهداف الخاصة بها وتنفذ عملياتها العسكرية الخاصة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة، "وهذا يشمل بالتأكيد آلاف الأوكرانيين الأبرياء الذين قتلوا على يد القوات الروسية منذ بدء هذه الحرب العدوانية الروسية".