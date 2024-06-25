لفحص طلاب المدارس.. "الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل حملة "اطمن على ابنك"

كشفت الدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل حملة “اطمن على ابنك” التي تطلقها هيئة الرعاية الصحية وتستهدف فحص طلاب المدارس.

وقالت مدير الإدارة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن هذه السنة الرابعة لحملة “اطمن على ابنك” والتي تستهدف فحص طلاب المدارس فى بداية كل مرحلة تعليمية، أى الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

وأضافت الحملة موجودة فى أربع محافظات، محافظة بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر، وهى المحافظات المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الحملة تبدأ بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان، وخدمات معامل وصورة دم كاملة للطفل وقياس الطول والوزن وكتلة الجسم وغيرها.

وتابعت أن الهدف من الحملة هو القدرة على الاكتشاف المبكر لأى مرض من الممكن أن يتعرض له الطفل ومعالجته مبكرًا، لافتة إلى أن هذا العام تم الإنضمام لمبادرة الرئيس السيسي وهى فحص فيروس سي للطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادي.