أمٌ توزع "كركديه" بارد على طلاب الثانوية فى أكتوبر

تطوعت إحدى أولياء الأمور بمدرسة هشام كمال الرسمية لغات بمدينة السادس من أكتوبر بتوزيع الكركديه البارد على الطلاب أثناء خروجهم من الامتحان، حتى تهدأ أعصابهم بعد توتر الامتحان وحرارة الشمس الشديدة.

امتحانات الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء.



فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بدءًا من الساعة ٨:١٥، على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب للاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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