وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب القومي للناشئين للشطرنج بعد حصولهم على بطولة إفريقيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى بعثة ولاعبي المنتخب القومي للشطرنج للناشئين والذين استطاعوا التتويج ببطولة إفريقيا للناشئين في المراحل العمرية من ٨ إلى ١٨ سنة والتي أقيمت بجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وأثنى وزير الرياضة على حصد أبناء مصر بلعبة الشطرنج لـ7 ميداليات ذهبية من أصل “12” ميدالية ذهبية تم التنافس عليها بالبطولة.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تبذل الكثير من الجهود وذلك لنشر اللعبة في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن اللعبة منذ نشأتها وهي تعد من ألعاب الذكاء والتي تساعد على تنشيط الذهن لممارسيها.

فيما توجه كابتن أحمد عدلي القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للشطرنج بالشكر الي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكبير والمستمر للاعبي المنتخب المصري وهو ما ساعد في حصولهم علي المركز الأول في البطولة والتي تأهل منها العديد من لاعبي المنتخب المصري الي بطولة العالم للشطرنج، مشيرا الي انه قد شارك في البطولة “560” لاعب من “16” دولة أفريقية،وبمشاركة "16 " لاعب من المنتخب المصري.

وترجع أهمية البطولة الأفريقية التي شارك بها المنتخب المصري نظرا لتأهل اللاعبين الخاصلينً علي المراكز الأولي الي بطولة العالم.

واستطاع أبطال منتخبنا اكتساح بطولة أفريقيا بأداء بطولي وفوز مستحق في مختلف الفئات العمرية إجمالي ١٠ ميداليات متنوعة حيث استطاع لاعبو المنتخب المصري حصد 7 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية وميدالية برونزية.

والميداليات التي تمً تحقيقها وفقا للتالي:

اللاعبة فاطمة سعيد: ميدالية ذهبية تحت 8 سنوات بنات.

اللاعب يحيى فؤاد: ميدالية ذهبية تحت 8 سنوات مفتوح.

اللاعب ياسين صلاح: ميدالية فضية تحت 8 سنوات مفتوح.

اللاعب عبدالرحمن سامح: ميدالية ذهبية تحت 10 سنوات مفتوح.

اللاعبة هيڤن فادي: ميدالية ذهبية تحت 10 سنوات بنات.

اللاعب إياد الحسيني: ميدالية فضية تحت 12 سنة مفتوح.

اللاعبة ذكاء أحمد: ميدالية ذهبية تحت 12 سنة بنات.

اللاعب مينا وائل: ميدالية برونزية تحت 14 سنة مفتوح.

اللاعب أحمد قنديل: ميدالية ذهبية تحت 16 سنة مفتوح.

اللاعبة چوي روماني: ميدالية ذهبية تحت 16 سنة بنات.