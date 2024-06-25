الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعد برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي هو برنامج خاص يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة.

وتتمثل رسالته في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الايكولوجي قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه ويسعى البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي محليا وعالميا.

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أهدافه تنمية قدرات الطالب

ومن أهم أهدافه تنمية قدرات الطالب من الناحيه العلميه والمهنيه والتطبيقية لعلوم التصميم الإيكولوجي المختلفة والارتقاء بالفكر التصميمى  للمصمم في مجال التصميم الداخلي لزيادة القدرة التنافسية محليا وعالميا، بالإضافة الى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض والمفهوم والقيم التصميمية القومية وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة.

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وفي سياق آخر يهتم برنامج تصميم وتشكيل الزجاج فى العمارة بدراسة كل ما يتعلق بكل تطبيقات الزجاج في العمارة،  ومن حيث التصميم والتنفيذ وكذلك إلقاء الضوء على كل ما هو جديد ومستحدث من أنواع الزجاج المستخدم في العمارة الداخلية والخارجية كالزجاج الذكي المقاوم للرصاص والزجاج العاكس وكافة المظاهر اللونية على الاسطح الزجاجيه وايضا يهتم بالدراسات حول دمج وتوليف الخامات والهياكل المعدنية المختلفة مع الزجاج وذلك كأحد التطبيقات الهامه في الواجهات المعماريه كالكيرتن وول  والاستراكشر جليزنج والاسبيدر سيستم غيرها.
ويتضمن البرنامج مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري، كما يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.

الحاسب الألي مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي قدرات الطالب التصميم الداخلي الايكولوجي جامعة حلون

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